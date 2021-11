Dietrofront Ronaldo, addio United: futuro tra MLS e ritorno romantico

Il Manchester United continua a deludere in Premier League e Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio: tra MLS e ritorno romantico

Un ritorno accolto con grande entusiasmo quello di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il campione portoghese sin dall’inizio è risultato decisivo con la maglia dei ‘Red Devils’, mettendo a segno 9 gol in 12 partite tra Premier League e Champions League.

La squadra guidata da Solskjaer però continua a deludere e in campionato occupa solamente la sesta posizione, con cinque punti di distanza dalla zona Champions League. Così CR7 potrebbe già pensare di lasciare lo United, con due opzioni possibili nel suo futuro.

Cristiano Ronaldo può dire addio allo United: due opzioni per il futuro

Non sembrano essere state rispettate le aspettative di Cristiano Ronaldo, che tornando al Manchester United ha trovato una situazione più complessa del previsto. Infatti la squadra inglese non sta vivendo un momento positivo e questo potrebbe incidere anche sul futuro di CR7.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Express’ qualora il Manchester United non dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, Ronaldo potrebbe pensare di lasciare i ‘Red Devils’ in estate. Così per il suo futuro potrebbero aprirsi due strade: la prima potrebbe portare in MLS, dove il portoghese è desiderato da tempo. Mentre la seconda potrebbe essere un romantico ritorno allo Sporting Club de Portugal, dove la sua carriera è iniziata. Dunque dopo poco tempo il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare di nuovo.