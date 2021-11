Tutto vero, addio Inter a gennaio: assalto del Barcellona

Il Barcellona tenta l’assalto ad un big dell’Inter: concorrenza con un altro club spagnolo e non solo

Simone Inzaghi sta mantenendo l’Inter sui livelli raggiunti da Antonio Conte e nonostante i punti di distacco su Napoli e Milan, i nerazzurri danno l’impressione di essere una squadra solida e forte, a tratti anche spumeggiante. Tutti sono importanti e le alternative per ogni ruolo sono tante.

Alcuni, però, non stanno trovando molto spazio. Uno di questi è Alexis Sanchez che, nonostante sia molto importante nelle rotazioni e per le caratteristiche uniche che possiede, è stato poco utilizzato in questa prima parte di stagione. Il suo talento, però, nonostante l’età non più giovanissima, è ancora apprezzato dai top club europei. In particolare Barcellona e Atletico Madrid lo avrebbero puntato in vista del prossimo mercato di gennaio come riportato da ‘latercera.com’. Il nuovo allenatore blaugrana Xavi lo ha già avuto come compagno tra il 2011 e il 2014 e lo riaccoglierebbe volentieri in Catalogna. Il ‘Cholo’ Simeone lo ha sempre apprezzato e lo accoglierebbe volentieri come rinforzo per gennaio.

Inter, Atletico e Barcellona su Sanchez per gennaio

Il Barcellona ha bisogno di giocatori pronti che possano dare un contributo importante alla causa in un momento così difficile e Sanchez conosce molto bene l’ambiente. Xavi sta spingendo per il suo arrivo ma intanto anche dalla Francia ci sono delle pretendenti.

Secondo le notizie dell”Equipe’, anche Jorge Sampaoli lo avrebbe chiesto all’Olympique Marsiglia. Il cileno ha un contratto con l’Inter fino a giugno 2023 ma potrebbe essere spinto dalla voglia di tornare protagonista altrove. D’altra parte il club nerazzurro si libererebbe di un ingaggio pesantissimo da circa 7 milioni l’anno. Ligue1 e Liga sono le due strade possibile per Alexis Sanchez.