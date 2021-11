Match decisivo per l’Italia contro la Svizzera per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022: due pericoli in caso di secondo posto

I maggiori campionati europei si prendono una settimana di pausa per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Le ultime due giornate dei gironi di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 saranno fondamentali per strappare il pass per la competizione.

La situazione dell’Italia è certamente delicata, con la partita contro la Svizzera che sarà fondamentale per blindare il primo posto. In caso di sconfitta contro la squadra di Yakin, la Nazionale di Mancini sarebbe costretta agli spareggi, proprio come successo quattro anni fa contro la Svezia. Nel peggiore dei casi l’Italia potrebbe incontrare due top Nazionali negli spareggi.

Italia, il secondo posto porterebbe troppe insidie: pericolo Spagna o Portogallo

La Nazionale italiana dovrà superare un ultimo importante ostacolo per strappare il pass per il Mondiale di Qatar 2022 ovvero la Svizzera. Nel peggiore dei casi però gli azzurri finirebbero agli spareggi, dove incontrerebbero le altre seconde qualificate.

Al momento le seconde degli altri gironi sarebbero: Ucraina, Repubblica Ceca, Scozia, Norvegia, Croazia, Polonia, Romania, Portogallo e Spagna. Dunque per l’Italia sarebbero tutte avversarie temibili, soprattutto Portogallo e Spagna, anche se entrambe hanno ancora l’occasione di raggiungere il primo posto, soprattutto i portoghesi che hanno una partita in meno della Serbia. Per sicurezza l’Italia farà bene a trovare i tre punti contro la Svizzera, così da evitare fantasmi del passato.