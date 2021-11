Il tecnico dell’Italia Roberto Mancini dopo il Mondiale in Qatar potrebbe tornare ad allenare un club: rispunta la Juventus

Riparte la corsa verso il Mondiale in Qatar del 2022 per l’Italia. La Nazionale di Roberto Mancini venerdì affronterà la Svizzera in un match fondamentale per il primo posto nel girone e strappare il pass per i prossimi Mondiali.

Il tecnico Roberto Mancini proprio dopo il prossimo Mondiale potrebbe decidere di tornare alla guida di un club, nonostante il contratto attuale lo leghi alla Nazionale fino al 2026. Nel suo futuro potrebbe esserci anche la Juventus, arriva l’annuncio in diretta.

Mancini e il futuro post Nazionale: ipotesi Juventus

Nonostante le due vittorie consecutive continua il momento negativo per la Juventus, che dal ritorno di Allegri ha faticato più del previsto. Nel frattempo anche per Roberto Mancini si avvicina il momento di pensare a un futuro post Nazionale, nonostante il contratto fino al 2026 con l’Italia.

Proprio sul futuro di Mancini il giornalista Carlo Pizzigoni a ‘Juventibus’ su Twitch ha dichiarato: “Parliamo di un grande tecnico che farebbe molto bene alla Juve, ma ora è fantamercato. L’obiettivo del Mondiale è vicino, poi non so quale esperienza vorrà fare successivamente. Bisogna vedere quali panchine si libereranno in quel momento e quali opportunità si presenteranno. Dopo il Qatar vedremo cosa vorrà fare, sicuramente le offerte non mancheranno e a lui è sempre piaciuta la Premier League. Certo, io lo vedrei bene alla Juve”.