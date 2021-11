“E’ il migliore”: Gerrard può fare contenta la Juventus

Steven Gerrard è il nuovo allenatore dell’Aston Villa: il suo arrivo può rappresentare una ‘buona notizia’ anche per la Juventus, il motivo

Steven Gerrard è il nuovo allenatore dell’Aston Villa. I Villans hanno deciso di affidarsi all’ex centrocampista del Liverpool, ‘scippandolo’ ai Glasgow Rangers. Una scelta dettata dalla situazione in classifica con il sedicesimo posto e gli appena due punti di distacco dalla zona retrocessione.

La squadra ha bisogno di una svolta e Gerrard, finora sulla panchina del club scozzese, è stato individuato come il nome giusto per risalire la china. Una scelta che potrebbe far ‘felice’ anche la Juventus. L’ex centrocampista, infatti, è un grande ammiratore di un calciatore che i bianconeri vorrebbero cedere nel mese di gennaio per diminuire il monte ingaggi e liberare budget per un acquisto più in sintonia con le esigenze di Allegri.

Calciomercato Juventus, Ramsey ‘pupillo’ di Gerrard: idea Aston Villa

Il nome è quello di Aaron Ramsey, in grande difficoltà alla Juventus e poco utilizzato da Allegri. Lo stipendio di circa sette milioni di euro peso sul bilancio del club bianconero ed allora a gennaio si spera i un addio. Una mano potrebbe arrivare proprio da Steven Gerrard che non ha mai nascosto di apprezzare le qualità del gallese.

“Per me quando è in forma è il migliore trequartista della Premier League” disse quando Ramsey era un calciatore dell’Arsenal. Un giudizio importante che potrebbe spingere l’Aston Villa a provarci questo inverno per riportare l’ex Gunners in Premier League, facendo così anche ‘contenta’ la Juventus.