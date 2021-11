Ritorno di fiamma per la Juventus: Arthur ‘regala’ il rinforzo

Possibile ritorno di fiamma per la Juventus che pensa ad uno scambio con Arthur: la suggestione per rinforzare la mediana di Allegri

L’arrivo di Locatelli non è servito alla Juventus per dare maggior qualità al centrocampo di Allegri. Da Ramsey a Rabiot, passando per Arthur, molti dei centrocampisti nella rosa bianconera non stanno rendendo al massimo per varie motivazioni. Ecco perché proprio nel reparto centrale Cherubini potrebbe intervenire nel mercato invernale.

Una possibilità che dovrà fare i conti su ciò che accadrà sul fronte versioni e sulle inevitabili, considerato il periodo storico, necessità di bilancio. Proprio per questo al vaglio della dirigenza bianconera potrebbe finire l’ipotesi di uno scambio che accontenti Allegri già da gennaio ma che non vada ad intaccare il budget per altre operazioni. Da questo punto di vista gli occhi della Juventus si sono rivolti verso Parigi dove potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Paredes: idea scambio

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Leandro Paredes, centrocampista del Psg, da tempo accostato alla Juventus. L’ex Roma alla corte di Pochettino non sta trovando molto spazio, complice anche problemi fisici, ed allora un addio in inverno non è da scartare.

I bianconeri avrebbero avuto contatti recenti per lui e l’affare potrebbe prevedere uno scambio di prestiti. In particolare al Psg potrebbe essere proposto Arthur, con passaporto extracomunitario come Paredes: uno scambio di prestiti che consentirebbe al 27enne di San Justo di approdare a Torino dopo un lungo corteggiamento.