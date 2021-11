Juventus avvisata, all-in per Chiesa: può andare via in un caso

Federico Chiesa è sempre nel mirino delle big d’Europa. Dopo l’Europeo vinto da protagonista, il calciatore della Juventus potrebbe andar via

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio. La stagione della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi e così ci potrebbe essere anche una cessione da urlo che riguarda Federico Chiesa.

Dopo aver vinto l’Europeo da protagonista con la Nazionale italiana, come svelato dal portale “El Nacional”, anche il Real Madrid sarebbe sulle sue tracce. Nei scorsi giorni anche il profilo di Adrien Rabiot è stato accostato alla compagine spagnolo, ma l’unico giocatore della Juventus per il quale c’è interesse da parte dei blancos è proprio Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino delle big

Lo stesso club bianconero ha rifiutato un’offerta in estate da 80 milioni di euro del Bayern Monaco: in caso di mancata qualificazione alla Champions League potrebbe arrivare l’addio immediato in estate. Sulle sue tracce c’è sempre il club bavarese oltre al Chelsea, che monitora i migliori calciatori in circolazione per puntellare sempre la rosa a disposizione di Thomas Tuchel.

Una situazione limite in vista della prossima stagione. Chiesa dovrà conquistare ancora la fiducia di Massimiliano Allegri, che l’ha criticato spesso per il suo modo di giocare nell’arco dei novanta minuti. L’esterno bianconero è stato provato anche nei due davanti da parte dell’allenatore livornese con scelte suggestive in vista del futuro.