“Mi danno fastidio, è una cattiveria”: Immobile si sfoga

Immobile ha presentato in conferenza i prossimi match dell’Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord e si è sfogato: “Mi danno fastidio”

L’Italia ora non può sbagliare. Nei prossimi match contro Svizzera e Irlanda del Nord gli azzurri sono chiamati al successo, per non compromettere la qualificazione al Mondiale in Qatar. Gli uomini di Mancini se la vedranno prima con gli elvetici, venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma.

Ciro Immobile ha presentato le due insidiose gare in conferenza stampa, rilasciando un commento anche sulla Lazio e su Maurizio Sarri: “Ora abbiamo un modo di giocare del tutto diverso, che mi da una mano anche qui in Nazionale. A ottobre non ero presente, ora cercherò di mettere in campo tutto me stesso per questi due impegni. Vogliamo raggiungere l’obiettivo, sono partite toste e importanti“.

Immobile si confessa: “Le critiche mi danno fastidio”

SULLE CRITICHE: “Non lo nego, un po’ mi danno fastidio. So che i numeri che ho con la Lazio non sono gli stessi che qui. Le due cose, però, non si possono paragonare. Vorrei fare gli stessi gol, ma non sempre ciò che desideriamo riesce. Mi dispiace a volte non avere lo stesso trattamento degli altri, sembrava che io non facessi parte dei 26 dell’Europeo e questa è una cattiveria. Sono soddisfatto per quanto faccio con questa maglia“.

MONDIALE: “Parteciparci è una cosa a cui teniamo tutti tantissimo e vogliamo arrivarci il prima possibile. Non può esserci un’altra delusione dopo quella del 2017“.