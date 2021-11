Supercoppa, arriva la svolta per Inter-Juventus: scelti luogo e data

Si avvicina il match valido per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus: arriva la svolta, scelti luogo e data dell’incontro

Inter e Juventus si scontrano in campionato, ma non solo. Il derby d’Italia caratterizzerà anche la gara unica della Supercoppa Italiana. Come di consueto, si contenderanno il trofeo stagionale la vincitrice dell’ultimo scudetto e quella della Coppa Italia, rispettivamente nerazzurri e bianconeri.

È stato alquanto complicato scegliere la data e il luogo dell’incontro, per via degli incastri con il calendario, ma ora sembra essere arrivata la svolta decisiva.

Inter-Juventus, decisi luogo e data della Supercoppa

L’affascinante sfida si disputerà molto probabilmente il prossimo 12 gennaio, di mercoledì. Per quanto concerne lo stadio, dovrebbe disputarsi a San Siro e non in Arabia Saudita. Giovedì ci sarà la riunione del Cda della Lega in streaming e dopo dovrebbe arrivare l’ufficialità. Si va, quindi, verso questa direzione per la Supercoppa Italiana 2021, senza rinvio di partite.