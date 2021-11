Calciomercato, addio Inter a zero: va da Conte in estate

L’approdo al Tottenham di Antonio Conte spinge inevitabilmente gli Spurs ad operare una rivoluzione tattica e di mercato. Occhi in casa Inter sempre aperti

È iniziata da due partite la nuova avventura inglese di Antonio Conte, che ha deciso di ripartire da un Tottenham in difficoltà per provare a portarlo ai vertici della Premier League. Una vittoria in Conference League ed un pari in campionato fin qui per l’ex interista che sta provando inevitabilmente già ad effettuare una rivoluzione tattica importante rispetto al passato con l’epocale passaggio alla difesa a tre, che tanto sposta negli equilibri della squadra.

Si tratta di un cambiamento doveroso per iniziare ad attuare quelli che sono i reali dettami del credo tattico dell’ex commissario tecnico della nazionale, che in due stagioni ha saputo portare lo scudetto all’Inter. Per farlo servirà anche una corposa mano dal calciomercato, con centrali adeguati al ruolo ed esterni capaci di interpretare la doppia fase come richiesto.

Calciomercato Inter, Perisic legato a Conte: idea a zero per l’estate

In particolare a sinistra, al netto dell’ottimo Reguilon che ha però capacità principalmente da terzino, Conte potrebbe pensare ad un vecchio pupillo dei tempi dell’Inter. Si tratta di Ivan Perisic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e appare molto lontano da un eventuale rinnovo. Il croato ha un accordo in chiusura da 5 milioni di euro annui a cui non ha intenzione di rinunciare così facilmente.

Uno stipendio troppo alto per le casse dell’Inter che così facendo lo lascerà andare via a costo zero senza offerte a gennaio. In questo contesto potrebbe subentrare lo stesso Conte, che ha donato a Perisic una sorta di seconda giovinezza facendolo diventare un eccellente esterno da difesa a tre con entrambe le fasi nel suo bagaglio. Lo stesso croato è rimasto legato all’ex allenatore nerazzurro, a cui deve molto da questo punto di vista. A gennaio potrebbe arrivare il tentativo estremo per monetizzare, ma più realisticamente a giugno il Tottenham potrebbe affondare il colpo avendo tutte le carte in regola per soddisfare le alte richieste di Perisic.