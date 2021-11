Calciomercato Inter, sorpasso al Milan | Il dopo Brozovic dalla Serie A

La pausa nazionali è un momento di riflessione per le strategie di mercato. Marotta è al lavoro per il rinnovo di Brozovic ma studia il piano B

Archiviato il derby e il primo terzo di campionato, l’Inter resta in scia alla coppia Milan-Napoli in vetta alla Serie A. La distanza di sette punti non è incolmabile ma è necessario invertire la rotta, soprattutto nei big match. Gli uomini di Simone Inzaghi non hanno mai battuto una big, fermandosi sul pari con Milan, Juventus e Atalanta e perdendo a Roma contro la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, perde la pazienza: “Così non si può andare avanti”

Molti nerazzurri hanno raggiunto le rispettive nazionali. Tra loro figura anche Marcelo Brozovic, impegnato con la Croazia. Il centrocampista, che compirà 29 anni il prossimo 16 novembre, non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale. Marotta è al lavoro con l’agente Marko Naletilic per trovare un’intesa. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di chiudere il prima possibile, considerando la scadenza contrattuale di giugno 2022.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato, Inter e Milan su Schouten del Bologna

Marcelo Brozovic può potenzialmente accordarsi con un’altra squadra a partire da gennaio. Le pretendenti non mancano: Psg, Manchester United e Tottenham, soprattutto adesso che c’è Conte in panchina. La situazione obbliga l‘Inter a studiare un piano B per non farsi trovare impreparata davanti ad un possibile addio del croato.Secondo le indiscrezioni di Interlive.it, i nerazzurri stanno seguendo il centrocampista del Bologna Schouten. Il centrocampista classe 1997, è uno dei punti fermi di Sinisa Mihajilovic. L’olandese ha raccolto 58 presenze in rossoblu ed ora sembra pronto al grande passo.

LEGGI ANCHE>>>Tutti pazzi per il bomber da 50 milioni | Conte sfida Juve e Milan

Anche il Milan è sulle tracce di Jerdy Schouten. Marotta è pronto allo ‘sgambetto’ ai cugini qualora Brozovic dovesse partire a giugno. Il Bologna chiede una cifra vicina ai 18 milioni ma il gap è colmabile con delle contropartite tecniche.