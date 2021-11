Milan-Inter, perde la pazienza: “Così non si può andare avanti”

Milan-Inter è finita in perfetta parità con recriminazioni sia da una parte che dall’altra: è arrivata la critica nell’analisi del post partita

Il Milan si ferma nel derby di Milano contro un’ottima Inter, che darà filo da torcere per recuperare ancora diversi punti in classifica. Una sfida entusiasmante con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto.

Dopo il rigore trasformato ad inizio primo tempo dall’ex di turno Hakan Calhanoglu, è arrivato il definitivo pari grazie all’autogol di de Vrij. Pochi minuti dopo l’Inter avrebbe avuto la possibilità di trovare il nuovo vantaggio, ma Lautaro Martinez si è fatto ipnotizzare da Tatarusanu. Nella ripresa il Milan ha premuto il piede sull’acceleratore così anche la compagine nerazzurra: alla fine il pari è stato il risultato più giusto con una sfida davvero aperta a tutti i pronostici.

Milan-Inter, la versione di Sconcerti

Così l’editorialista de “Il Corriere della Sera”, Mario Sconcerti, ha svelato: “Non ho capito il primo rigore, chi ha fatto fallo su chi. Netto il secondo. Fino a dieci anni fa si giocava un calcio diverso, dove il contatto era previsto. Lo si è giocato per cento anni”. Infine, ha rivelato il suo punto di vista: “Oggi il contatto è sempre da punire. Non credo si potrà andare avanti così. Questo in generale”.

Il Milan continua ad essere la capolista della Serie A in coabitazione con il Napoli con dieci vittorie e due pareggi dopo le prime 12 giornate di campionato. Ora ci sarà la sosta Nazionale per staccare un po’ la spina in vista dei prossimi impegni decisivi per il girone d’andata.