Rinnovo immediato in Serie A: il presidente blinda l’allenatore

Novità importanti per la squadra di Serie A: il patron ha intenzione di blindare per diverse stagioni l’allenatore, firma lampo in arrivo

Non è un mistero che l’attenzione per la 12a giornata di Serie A sia monopolizzata dal Derby della Madonnina, con Inter e Milan a contendersi le parti alte della classifica. In tal senso, però, i club di Serie A si stanno già muovendo in ottica calciomercato, per l’anno prossimo ma anche per l’immediato. È il caso della Lazio di Claudio Lotito che, in attesa di sfidare la Salernitana, punta i paletti per quello che sarà il futuro tecnico della squadra capitolina. Nei piani del presidente biancoceleste vi è come assoluta priorità la permanenza dell’attuale allenatore Maaurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Svolta Inter, rinnovo UFFICIALE | C’è la firma fino al 2026

Proprio Maurizio Sarri e la Lazio. Un legame che al momento, nero su bianco, parla del 30 giugno 2023 come data di scadenza tra il tecnico ex Napoli ed i biancocelesti. Un legame che, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, subirà un prolungamento importante, netto ed immediato. L’idea di Claudio Lotito è quella di incontrare Sarri già dopo il match contro la Salernitana.

LEGGI ANCHE >>>Inter, neo acquisto bocciato: “Non ha avuto un buon impatto”

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Lazio, firma imminente: Sarri fino al 2025

Approfittare della sosta per tenersi stretto Sarri, con un nuovo accordo fino al 2025. Un accordo record per l’allenatore che con l’attuale contratto percepirà 6 milioni netti per il biennio (11 lordi). Con la firma sul contratto che Lotito spera di ottenere il prima possibile, invece, si arriverà a 20 milioni lordi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il presidente della Lazio è conscio della presenza nell’attuale accordo di una penale che, pagata, potrebbe liberare l’allenatore campano dopo il primo anno nella Capitale.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, rivelazione e colpo shock: “Servono 300 milioni”

Sarri ha già dato il via libera alla firma, molto dipenderà dalla volontà di Lotito di assecondare le scelte tecniche dell’allenatore: la Lazio, con ogni probabilità, sarà a lungo, sulla carta, la squadra di Sarri.