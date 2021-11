Juventus, rivelazione e colpo shock: “Servono 300 milioni”

L’agente del top player esce allo scoperto e rivela la cifra ‘monstre’ per il possibile super colpo: Juventus avvisata

Non è un momento propriamente semplice quello che la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo nelle ultime settimane. Nonostante la vittoria sullo Zenit ed il pass per gli ottavi di Champions League staccato in anticipo, la classifica di Serie A è ben lontana dall’essere soddisfacente. Con ormai 16 punti di distacco da Milan e Napoli, le attenzioni della dirigenza bianconera sono già rivolte alle prossime sessioni di calciomercato. L’idea è quella di consegnare ad Allegri i rinforzi giusti per raddrizzare la stagione già a gennaio, con non pochi sogni in vista del prossimo anno.

In tal senso, uno dei profili più chiacchierati e desiderati del club bianconero sembra destinato ad allontanarsi definitivamente. Ai microfoni di ‘Sport Bild’, l’esperto agente (tra gli altri di Toni Kroos), Volker Struth ha analizzato quello che, nel 2022, potrebbe essere il trasferimento più importante. Si tratta del talento del Borussia Dortmund Erling Haaland, già accostato tra le altre a Juventus e soprattutto Real Madrid e vicino all’addio al club tedesco sin dalla scorsa estate.

Juventus avvisata, l’annuncio dell’agente

Adesso, come ribadito dal noto agente, la situazione potrebbe essere cambiata e diventata decisamente proibitiva dal punto di vista economico.

“Ha una clausola di rescissione e, per il pacchetto completo, con stipendio di 5 anni e commissione al procuratore, si parla di una cifra tra i 250 ed i 300 milioni di euro”.

Un budget fuori portata di quasi tutte le big d’Europa, anche se il nome di Haaland è destinato a far discutere per tutto il 2022.