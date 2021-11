Mancini nei guai: due senatori saltano Italia-Svizzera

Mancini perde due perni in vista di Italia-Svizzera: ecco il punto sulle loro condizioni

Non sono scesi in campo ieri nella gara tra Juventus e Fiorentina, lasciando posto a De Ligt e Rugani. I due campioni d’Europa risponderanno alla chiamata di Roberto Mancini ma presto rientreranno a Torino.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, a meno di clamorose sorprese, non prenderanno parte alla gara dell’Italia contro la Svizzera, valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. Entrambi rientreranno a Torino per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Per Bonucci si tratta di un affaticamento muscolare, per Chiellini, invece, trattasi di un problema all’adduttore,