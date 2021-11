Mourinho cambia tutto: rivoluzione da oltre 50 milioni

Momento complesso per la Roma: Josè Mourinho corre ai ripari e disegna una vera e propria rivoluzione alla rosa giallorossa

Sono due sconfitte consecutive quelle che in Serie A, la Roma di Josè Mourinho, ha incassato con Milan prima e Venezia poi. Una situazione decisamente delicata per i giallorossi, con le ultime dichiarazioni dell’allenatore lusitano che possono aprire, per l’immediato futuro tra gennaio e giugno, a numerosi addii alla rosa dei capitolini. Il sesto posto in classifica ed i ben 13 punti di ritardo da Milan e Napoli pesano, dunque, sullo ‘Special One’ che avrebbe in mente un lungo elenco di giocatori da mettere sul mercato nel 2022. Sarà dunque il prossimo calciomercato, in particolare, a registrare un vero e proprio cambio di pelle della squadra giallorossa.

Per alleggerire in parte anche il monte ingaggi, a dire addio potrebbe essere tra gli altri Chris Smalling che percepisce 3,8 milioni netti all’anno ed ha accumulato poco più di 300′ in campo. In difesa anche Kumbulla potrebbe salutare: nonostante il contratto in scadenza nel 2025, l’albanese (1.8 milioni annui) ha giocato anche meno dell’inglese. Mourinho non risparmierà Calafiori, reduce da prestazioni poco convincenti per le quali il portoghese non ha lesinato attacchi al giovane terzino.

Mourinho ne fa fuori 10: la Roma cambia volto

A non convincere Mourinho anche l’americano Reynolds già dopo soli 6 mesi, mentre in mediana l’ex Napoli Diawara è da tempo fuori dai programmi della Roma. Carles Perez percepisce 2 milioni netti all’anno e l’esterno spagnolo non ha inciso quanto ci si aspettasse.

L’addio, al pari di quello di Villar (guadagna 1,2 milioni ed è valutato intorno 13-15 milioni) è un’opzione concreta nella volontà di Mourinho. In porta Daniel Fuzato partirà mentre in attacco pare sempre più probabile l’addio di Borja Mayoral, il cui ingaggio da 2,3 milioni pesa non poco sui conti della Roma.

Situazione in divenire con i soli cartellini che regalerebbero, in entrata, oltre 50 milioni: la rivoluzione di Mourinho è solo cominciata.