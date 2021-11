Roma-Bodo Glimt non si sta configurando come una partita semplice per i giallorossi. Non mancano le critiche (e pesanti) per i padroni di casa

La Roma è attesa da un riscatto quasi obbligatorio in Conference League, dopo il pesantissimo 6-1 rimediato proprio contro l’avversario di questa sera.

E invece la partita si è messa male anche questa sera per i giallorossi, nonostante José Mourinho abbia scelto praticamente la formazione titolare. A fine primo tempo, infatti, il risultato è di 0-1, ancora una volta a sorpresa. A sbloccare il match ci pensa Solbakken al 46esimo con un gol stupendo, di mancino, che lascia immobile Rui Patricio e toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. E i tifosi romanisti comunque non erano soddisfatti della prestazione di alcuni singoli, anche prima del gol subito. Sui social, il loro grido si fa sentire.

LEGGI ANCHE >>> Colpo in attacco, è sfida aperta per il gioiello: ci provano Inter e Juventus

Roma-Bodo Glimt, Zaniolo e Abraham sotto attacco dopo il primo tempo

Il popolo di Twitter si scaglia contro la Roma e in particolare contro alcuni dei suoi big. Le critiche verso Nicolò Zaniolo arrivano copiose, soprattutto dopo un’azione in cui il centrocampista ha deciso di proseguire in autonomia, anziché servire tutto solo Tammy Abraham in area. E proprio il centravanti ex Chelsea, almeno fino a ora, non ha trovato la via del gol: i tifosi perdono la pazienza. Di seguito alcuni tweet che testimoniano la rabbia sui social.

Zaniolo sei inutile, come te la deve chiedere la palla Abraham? Con i cartelloni? #RomaGlimt — Cristiano Cesare Rongoni (@CristianoRongo1) November 4, 2021

Commento tecnico: c’è poco filtro a centrocampo, Zaniolo deve passare, insomma bisogna tenere meno palla, giocare di prima. Cristante deve muoversi di più. Darboe malissimo. In attacco usare la testa e fare il passaggio corretto. Serve velocità di pensiero. Forza! #RomaGlimt — Capitan Futuro (@capitanfooturo) November 4, 2021

Zaniolo a furia di cercare il gol fa sfumare l’occasione del vantaggio, e dato che quando se tratta de avecce sfiga siamo campioni del mondo, Solbakken se inventa hn eurogol a caso. #RomaGlimt — Arturello 🇪🇺 (@arturomanello) November 4, 2021