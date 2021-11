Gioiello in attacco, svolta Juventus: la decisione sul rinnovo

Il futuro della stella pare ormai essere già stato deciso: la decisione sul rinnovo, ecco la posizione della Juventus

Due punti rosicchiati e Milan e Napoli in un turno che ha visto la vittoria allo scadere contro la Fiorentina. La Juventus di Massimiliano Allegri riparte con un pizzico di speranza in più per quella che continuare a rimanere una eventuale rimonta clamorosa nella corsa scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato, i bianconeri valutano alcune mosse che puntano ad accontentare Massimiliano Allegri tra gennaio e giugno 2022.

Ecco dunque che, dalla Spagna, arrivano importanti novità per uno dei grandi sogni di mercato della ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riportato da ‘Don Diario‘, in casa Real Madrid sarebbe ormai stato deciso il futuro di una delle stelle di Carlo Ancelotti, grande protagonista in quest’annata con la maglia dei ‘Blancos’ e che da tempo è sul taccuino della Juventus per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri.

Juventus, rinnovo ‘monstre’: Ancelotti lo blinda

Si tratta di Vinicius Jr che, nonostante la scadenza nel 2025 con le ‘Merengues’, è destinato a firmare un nuovo e ricchissimo contratto con il Real Madrid. Florentino Perez punterà ad acquistare Mbappè a zero l’anno prossimo e per evitare una vendetta del PSG, il rinnovo del brasiliano appare come un’assoluta priorità.

Secondo ‘ABC‘, Perez aumenterebbe non solo l’ingaggio ma anche la clausola di Vinicius, fino alla cifra shock di 1000 milioni di euro. Un piano che scoraggerebbe il PSG ma anche e soprattutto la Juventus, che sognava l’ipotetico assalto al gioiello verdeoro nella prossima estate di mercato.

Vinicius in questa stagione ha segnato 9 reti e firmato ben 7 assist in 16 presenze con la squadra di Ancelotti: numeri importanti grazie ai quali rinnovo e adeguamento sono ormai sempre più vicini.