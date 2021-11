Calciomercato Juventus, decisione presa | Torna alla ‘base’

In casa bianconera si inizia a pianificare il futuro: c’è un giocatore che sta deludendo e che non rientra nei piani del tecnico Massimiliano Allegri

Rivoluzione Juve. Il deludente avvio di stagione, che ha sostanzialmente compromesso la corsa allo Scudetto, sta facendo riflettere la dirigenza bianconera. Il futuro va pianificato già oggi, e gli stati generali juventini sembrano avere le idee chiare su chi farà parte della Juve del futuro e chi no.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Fiorentina, Allegri non ha dubbi: “Non ci manca”

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Non è un mistero che la rosa bianconera necessiti di un grande nome sul fronte offensivo. Qualcuno che possa almeno parzialmente sostituire Cristiano Ronaldo come impatto a livello di gol e pericolosità. C’è un attaccante che non sta vivendo un momento particolarmente felice, e che sembra ormai sicuro partente a giugno.

La Juventus ha deciso: Morata non verrà riscattato

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juve avrebbe già deciso di non riscattare Alvaro Morata, lasciando tornare il centravanti all’Atletico Madrid. Nedved e Cherubini non avrebbero la benchè minima intenzione di pagare ai Colchoneros i 35 milioni fissati dall’accordo dopo il prestito biennale. Per il quale la Juve ha già speso 20 milioni in due anni.

LEGGI ANCHE >>> Colpo in attacco, è sfida aperta per il gioiello: ci provano Inter e Juventus

Tutti gli sforzi finanziari dei bianconeri saranno dunque indirizzati su Dusan Vlahovic, il sogno ormai neppure più nascosto dello staff tecnico. Per il centravanti spagnolo ex Real Madrid si prospetta in futuro di difficile collocazione. Il tecnico del club madridista, il Cholo Simeone, non ha mai nascosto di non aver bisogno dell’attaccante bianconero in un reparto che puà già contare su tanti, e prolifici, interpreti.