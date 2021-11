Juventus, attacco a Chiesa: “È stato il peggiore in campo”

L’opinionista attacca Chiesa in merito alla prestazione di ieri contro la Fiorentina

Tanti osservatori erano presenti ieri all’Allianz Stadium per seguire da vicino alcuni giocatori bianconeri. Uno di questi è ovviamente Federico Chiesa.

Il Campione d’Europa è richiesto da top club di Premier League tra cui il Tottenham di Conte ma anche il Liverpool che ieri era presente a Torino. L’ex Fiorentina è considerato incedibile per la Juve ma resistere agli assalti delle big non sarà per nulla facile. In merito a Chiesa è intervenuto l’opinionista Carlo Pogliani a ‘Top Calcio 24’.

Juventus, Chiesa: “Da esterno meglio che non giochi”

Ecco le parole dell’opinionista su Federico Chiesa, in particolare in merito alla prestazione di ieri: “Il peggiore, non per colpa sua, è stato Chiesa. Non è abituato a fare l’esterno di centrocampo. Non farlo giocare è meglio, se deve fare la doppia fase. Lui deve fare il terzo d’attacco, è stato il migliore dell’Europeo in quel ruolo”.