Le formazioni ufficiali del derby di Milano. Pioli e Inzaghi pronti a sfidarsi davanti ai 57mila di San Siro

Prosegue la dodicesima giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Juventus e Atalanta, nel pomeriggio la Roma è crollata a Venezia. Bene Udinese e Bologna, vittoriose su Sassuolo e Sampdoria. Il derby di Milano sarà invece il posticipo. Una città intera è in attesa del grande appuntamento: l’Inter cerca di accorciare su Milan e Napoli mentre i rossoneri provano l’allungo sui cugini.

Simone Inzaghi e Stefano Pioli non hanno bisogno di caricare i giocatori. Ci penseranno i 57mila di San Siro a far capire ai ventidue in campo l’importanza del match. I rossoneri partono senza Saelemaekers. Confermati Dzeko e Lautaro nell’attacco dell’Inter. L’arbitro Doveri fischierà l’inizio alle ore 20.45

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi