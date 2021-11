Futuro Vlahovic, Juventus beffate: trovato l’accordo in Premier

La Juventus continua ad avere nel mirino Dusan Vlahovic, ma la beffa arriva dalla Premier League: c’è l’accordo con la Fiorentina

Continua a essere al centro del calciomercato la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina infatti secondo quanto svelato dal patron ‘viola’ Rocco Commisso avrebbe rifiutato il rinnovo con il club, aprendo così la sfida tra i top club europei.

Tra i club più interessati da tempo c’è la Juventus, che avrebbe bisogno di un nuovo bomber a guidare il reparto offensivo. Con i suoi 10 gol messi a segno in 12 partite in questo inizio di stagione, l’attaccante classe 2000 sarebbe finito nel mirino anche di club esteri, e dalla Premier League sarebbe arrivata l’offerta che befferebbe la Juventus. Trovato l’accordo in Premier League.

Juventus, addio Vlahovic: accordo tra Fiorentina e Arsenal

La pace tra Dusan Vlahovic e la curva Fiesole della Fiorentina sembrava essere arrivata dopo la tripletta messa a segno nell’ultimo turno di Serie A, ma le questioni di calciomercato potrebbero nuovamente tornare a preoccupare i tifosi ‘viola’.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘SkySport’, la Fiorentina avrebbe trovato l’accordo con l’Arsenal per l’addio del bomber serbo. L’offerta arrivata dai ‘Gunners’ ammonterebbe a 80 milioni e sarebbe irrinunciabile con per la società toscana. L’accordo con il giocatore però ancora non sarebbe arrivato ci sarebbe ancora distanza con gli agenti del calciatore. Dunque anche la Juventus sembrerebbe vicina a dire addio all’obiettivo in attacco, pronto a sbarcare in Premier League.