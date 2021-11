Calciomercato, trema la Juve: non solo Chiesa, pronti 175 milioni

La Juventus rischia grosso: pronta la maxi offerta, anche Chiesa può dire addio ai bianconeri

Il buon cammino europeo che ha portato con anticipo la Juventus alla qualificazione agli ottavi di Champions si contrappone ad un momento di assoluta crisi in campionato. La squadra di Allegri deve rimboccarsi le maniche per tentare di accorciare le distanza da Milan e Napoli, a +16 sulla ‘Vecchia Signora’. Dal calcio giocato al calciomercato, i bianconeri guardano con interesse alle prossime operazioni che tra gennaio e giugno possono stravolgere la rosa di Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Allegri sogna il colpaccio dal Real: la proposta

In tal senso, lato cessioni, dalla Spagna non arrivano buone notizie per la rosa juventina. Il Tottenham che ha visto l’approdo del grande ex Antonio Conte e dove agisce da mesi l’ex CFO bianconero Paratici, ha intenzione di farsi avanti con una maxi offerta per due stelle importantissime per Massimiliano Allegri. C’è anche Federico Chiesa, secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, nel duo per il quale Paratici ha intenzione di fare follie il prossimo giugno.

LEGGI ANCHE >>>Colpo in attacco, è sfida aperta per il gioiello: ci provano Inter e Juventus

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, il Tottenham all’assalto: pronti 175 milioni

175 milioni di euro sul piatto ma non solo per Chiesa, già corteggiato nei mesi scorsi dal Chelsea campione d’Europa. Gli ‘Spurs’ vogliono pure Matthijs de Ligt che, alle giuste cifre, potrebbe salutare.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Piace da tempo al Barcellona che, per gravi problemi economici, non può accontentare le richieste bianconere.

LEGGI ANCHE >>>Crisi Juventus, l’esonero di Allegri ‘prende quota’: l’indizio

Adesso, dunque, il Tottenham vorrebbe anticipare la concorrenza e far felice Conte per il 2022/23, con un doppio colpo da sogno.