Svolta Newcastle, c’è il nuovo allenatore | L’annuncio UFFICIALE

Arriva l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore del Newcastle. I Magpies scelgono una conoscenza della Premier League

Il Newcastle è l’unica squadra in Premier League a non aver mai vinto in questa stagione. Una situazione inaccettabile che è costata la panchina a Steve Bruce. La nuova società si è messa alla ricerca del profilo giusto per prendere in mano i ‘Magpies’, ora penultimi in campionato. Nelle ultime settimane si era parlato anche di Antonio Conte, poi finito al Tottenham.

L’annuncio del nuovo allenatore è arrivato nella giornata di lunedì 8 novembre. Il nuovo tecnico è Eddie Howe, il mister del Bournemouth dal 2015 al 2020. Howe ha firmato un contratto fino al giugno 2024.

Comunicato Newcastle, Howe è il nuovo allenatore

La società ha comunicato sul proprio sito che è lieta di annunciare l’arrivo di Eddie Howe. “L’allenatore – scrive il club – ha dichiarato di essere onorato di rappresentare un grande club come il Newcastle. Howe è un allenatore dinamico e appassionato, ha le idee chiare.”

Nel comunicato, la società aggiunge: “Siamo lieti di accogliere Eddie Howe e il suo staff al Saint James’ Park per lavorare insieme verso le nostre ambizioni.”