Svolta Real Madrid: si allontana l’affare per la Juventus

La Juventus continua a valutare le mosse per il futuro ma un affare potrebbe sfumare in maniera definitiva: c’è la svolta

La Juventus non ha iniziato bene questa stagione e ora proverà a rialzarsi sul campo mentre la società cercherà di rendere la rosa ancor più competitiva. I bianconeri infatti hanno perso un po’ di qualità in questi anni e anche per questo stanno facendo molta più fatica rispetto al solito.

Calciomercato Juventus, sfuma Asensio: Ancelotti può contare su di lui

Nel mirino della Juventus per il futuro c’è anche Marco Asensio, che è seguito da diverso tempo dalla ‘Vecchia Signora’. L’esterno destro non stava impressionando nelle scorse settimane ma piano piano è cresciuto e ora il Real Madrid sembra aver ritrovato la miglior versione del classe 1996, così come riporta il ‘Mundo Deportivo’.

Per questo motivo dunque potrebbe aver guadagnato posizioni importanti nelle gerarchie di Carlo Ancelotti e a questo punto l’addio sarebbe sempre più lontano. Il Real Madrid infatti potrebbe pensare di puntare ancora su di lui e la Juventus vedrebbe sfumare un obiettivo.

In questa stagione Asensio ha collezionato dieci presenze in Liga con il Real Madrid ed è andato in gol in dieci occasioni.