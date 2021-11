Colpo a zero per l’Inter, addio del top player: assalto di Conte

L’Inter continua a pensare già al futuro in vista di possibili addii eccellenti: l’ex Conte pensa al super colpo in difesa per il Tottenham

Il Tottenham è tornato a respirare dopo l’arrivo di Antonio Conte. Una vittoria in Conference League e un pari in Premier per gli Spurs con l’allenatore italiano, che starebbe pensando già ad elementi di spessore e funzionali alla sua idea di gioco.

Il Tottenham vuole risalire in fretta in classifica per puntare alle zone alte in vista del possibile ritorno in Champions League. E così Antonio Conte dovrà sistemare subito i problemi della formazione inglese: in vista della prossima stagione starebbe pensando già al colpo in casa Inter con Milan Skriniar, molto funzionale al suo tipico gioco grazie alle sue caratteristiche.

Calciomercato Inter, assalto in casa Chelsea per la difesa

L’Inter potrebbe così arrivare sulle tracce del difensore del Chelsea, Andreas Christensen, in scadenza di contratto con i “Blues”. Il centrale danese ha collezionato finora 1119 minuti in questa stagione, ma ci sarà il suo addio a parametro zero per una nuova avventura entusiasmante.

Un rinforzo funzionale anche per la difesa a tre di Simone Inzaghi: un ricambio importante in caso di addio di Milan Skriniar, che è legato comunque ai colori nerazzurri da diverse stagioni dopo l’exploit alla Sampdoria.

La valutazione del difensore slovacco si aggira intorno ai 60 milioni con il contratto in scadenza nel giugno 2023. Un giro di affari con l’ex Inter, Antonio Conte, che è tornato protagonista su una panchina di Premier League.