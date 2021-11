Calciomercato, ritorno romantico a gennaio: game over Juventus

Calciomercato, ritorno romantico per un attaccante seguito anche dalla Juventus di Allegri: game over per il club bianconero

La terza sosta stagionale è cominciata e per la Juventus è tempo di ulteriori riflessioni sul da farsi. È stato un periodo a dir poco complicato per Massimiliano Allegri e i suoi uomini. Le sconfitte contro Sassuolo e Verona hanno riacceso l’allarme dopo la parziale ripresa. I successi contro Zenit e, in particolare, Fiorentina permettono di respirare momentaneamente, ma è ormai chiaro come manchino equilibrio e continuità alla squadra.

Confusione e delusione caratterizzano la ‘Vecchia Signora’, come testimoniato dalla scelta del tecnico livornese di convocare tutti i calciatori in ritiro. Siamo soltanto alla dodicesima giornata di Serie A e il discorso scudetto sembra già chiuso. La distanza dal primo e dal secondo posto, infatti, è addirittura di 14 punti e il focus dovrà essere necessariamente sull’accesso alla Champions League, ossia la conquista del quarto posto. La qualità di alcuni elementi della rosa è fuori discussione, nonché di altissimo livello. L’esperienza dell’allenatore toscano può accelerare il processo per tornare in fretta ai massimi livelli, ma servirà inevitabilmente anche un importante aiuto dal calciomercato. La società, in questo senso, vorrebbe intervenire in attacco, visti i dubbi sul riscatto di Morata. Ma non arrivano buone notizie.

Calciomercato, torna dall’ex a gennaio: bye bye Juventus

Il centravanti spagnolo non convince a livello di prestazioni ed è improbabile che la Juventus decida di spendere 35 milioni di euro per il suo riscatto dall’Atletico Madrid. Perciò si guarda attorno alla ricerca di possibili occasioni e uno dei profili preferiti è quello di Alexandre Lacazette. Il francese attira soprattutto per la scadenza del contratto a giugno 2022.

Ma stando a quanto riferisce l’insider di mercato Ekrem Konur, il Lione sarebbe interessato ad un ritorno del classe ’91. L’attaccante potrebbe accettare di buon grado questa opzione, considerando che si tratta del club che lo ha cresciuto e lanciato tra i professionisti. Anche il ricco Newcastle è attento e monitora la situazione. La Juventus appare sempre più lontana.