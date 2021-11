Muriel, che succede? La possibile destinazione in Serie A

Muriel irriconoscibile in questa prima parte di stagione. Lo scenario in vista del calciomercato invernale: ipotesi in Serie A. Cifre e dettagli

Che fine ha fatto Luis Muriel? Se lo stanno chiedendo in molti, soprattutto i Fantallenatori che in estate hanno speso una fortuna per puntare sul bomber dell’Atalanta.

Il colombiano è ancora fermo ad un solo gol realizzato (e un assist), e dal ritorno in campo dopo l’infortunio è di fatto irriconoscibile. Gasperini sta rinunciando al centravanti, che contro Sampdoria e Cagliari non è nemmeno subentrato nella ripresa. Più in generale nelle ultime settimane il tecnico nerazzurro l’ha schierato titolare solo ad Old Trafford contro il Manchester United. Un periodo piuttosto negativo per il giocatore, che se non dovesse tornare ai suoi livelli potrebbe anche valutare l’addio all’Atalanta per rilanciarsi altrove. Ecco la possibile destinazione in Serie A.

Calciomercato Milan, occhi su Muriel: cifre e dettagli

Tra le big alla ricerca di un nuovo attaccante c’è anche il Milan di Pioli. Un goleador da affiancare agli esperti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: Muriel farebbe sicuramente al caso del Milan e, se entro gennaio la situazione in casa Atalanta non dovesse cambiare, non è escluso che Maldini e Massara possano fare un tentativo per strapparlo alla ‘Dea’. Tuttavia, il 30enne ha un contratto fino al 2023 ed è valutato dal club bergamasco almeno 25-30 milioni di euro. Un’operazione piuttosto complicata soprattutto a gennaio. Occhi puntati, però, anche sulla possibile pista Muriel-Milan.