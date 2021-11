Il Milan cerca un altro trequartista visti i continui problemi fisici di Junior Messias come riserva di Brahim Diaz: occhi su Mattia Aramu del Venezia di Paolo Zanetti. Le ultime di calciomercato

Il Milan arriva alla sosta per le nazionali, l’ultima prima delle festività natalizie nonché l’ultima anche del 2021, in testa alla classifica insieme al Napoli di Luciano Spalletti con 32 punti, a più 7 sull’Inter di Simone Inzaghi che, ieri sera proprio nel derby, non è riuscita ad andare oltre il pari con i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Nel Milan ieri è sceso in campo da titolare Brahim Diaz, numero dieci spagnolo ripresosi dopo un periodo di assenza a causa della positività al Covid. L’ex giocatore del Real Madrid deve ancora trovare la miglior condizione, ma il suo sostituto, Junior Messias, è ancora ai box per un guaio muscolare.

Il giocatore ancora di proprietà del Crotone non sta dando finora le giuste garanzie dal punto di vista fisico e per una squadra con le ambizioni del Milan serve un numero dieci di scorta presente in grado di non far rimpiangere il talento del giocatore spagnolo quando è assente. In quest’ottica, attenzione alla prossima finestra invernale di calciomercato e, più in particolare, al nome di Mattia Aramu.

Calciomercato Milan, idea Aramu: i dettagli

Mattia Aramu, trequartista e alfiere del Venezia di Paolo Zanetti, è uno dei giocatori rivelazione di questo inizio di campionato di Serie A. Freddo dal dischetto e bravissimo nei calci piazzati, il fantasista cresciuto nel Torino sta dimostrando sulla Laguna tutte le sue qualità ed il Milan potrebbe pensare al suo talento per avere nuove garanzie sulla trequarti in vista di una volata scudetto che potrebbe farsi agguerrita come non mai.