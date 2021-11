Ancelotti ‘stregato’ da Brahim Diaz: ecco il ‘risarcimento’ per il Milan

Carlo Ancelotti rivuole Brahim Diaz ed è pronto a spingere per il sacrificio di un big

Il Milan continua a confermarsi in Italia come una delle squadre da battere, essendo ancora a secco di sconfitte dall’inizio del campionato. Situazione diversa in Champions League ma comprensibile visti i tanti giovani in rosa.

Tra i giocatori che stanno rendendo al meglio, grazie al lavoro di Stefano Pioli, c’è sicuramente Brahim Diaz che ha ricevuto anche la chiamata di Luis Enrique in nazionale spagnola. Il trequartista spagnolo è diventato già uno dei giocatori più importanti per la manovra offensiva della squadra e il Real Madrid già lo rimpiange. Come riportato dal direttore di ‘diariomadridista.okdiario.com’, Carlo Ancelotti vorrebbe riportare Brahim a Madrid prima del termine della scadenza del prestito biennale (con diritto di riscatto e controriscatto a 25 milioni di euro).

Milan, Ancelotti rivuole Brahim e propone Asensio

Il Real Madrid a fine stagione, con tutta probabilità, saluterà Bale e Isco che rescinderanno il loro contratto e anche Hazard potrebbe andare altrove dopo aver fallito in pieno il salto di qualità dal Chelsea al Real.

Ancelotti non è soddisfatto neppure di Marco Asensio che già da tempo è nel mirino del Milan e proprio lo spagnolo potrebbe essere il risarcimento dei blancos in cambio di Brahim Diaz. Asensio, in scadenza a giugno 2023, ha una valutazione di circa 15-20 milioni e rappresenta un risarcimento interessante per i rossoneri che però considerano centrale Brahim nel progetto e non sono disposti a rilasciarlo prima della scadenza del prestito.