Polemica Cassano: Totti risponde | L’intervista a Le Iene

Le Iene hanno raggiunto Francesco Totti in merito alla polemica sul suo conto di qualche giorno fa. Il ‘Pupone’ ha risposto a Cassano

Le parole di qualche giorno fa pronunciate da Antonio Cassano hanno aperto una polemica su Francesco Totti. L’ex Sampdoria ha infatti detto che lo storico capitano giallorosso non sarà ricordato in eterno come altri grandi del calcio come Maradona e Messi e che tra una ventina d’anni nessuno più parlerà di lui, come successo anche ad atri.

Tramite servizio de Le Iene, che andrà in onda in versione integrale stasera in prima serata su Italia 1, l’ex numero 10 della Roma ha finalmente risposto al suo vecchio compagno in giallorosso e in Nazionale: “È giusta, io è da mo che me so’ scordato”, dice ironizzando. Poi l’inviato della nota trasmissione televisiva, Filippo Roma, gli fa notare: “T’hanno difeso sia Zeman che Mourinho”. E il ‘Pupone’ risponde: “Non c’era bisogno”. Infine ha detto: “Cassano un ex amico? No! Antonio è un amico, che ex!”.