Calciomercato, addio al Milan | Maldini ha già il sostituto

Il Milan a due facce di questa stagione – capolista in campionato, più che balbettante in Champions – ha sempre l’occhio vigile sul mercato: Maldini non vuole farsi trovare impreparato

In casa rossonera non si pensa alle sole questioni di campo, già abbastanza impegative considerando l’importanza della posta in gioco. Il tema del mercato infatti – che si tratti di rinnovi di giocatori in scadenza di nuovi arrivi – occupa sempre in posto di rilievo nell’agenda della dirigenza. Quando si parla di contratti in scadenza poi, il pensiero non può non andare a Franck Kessié.

Le trattative per la permanenza del centrocampista ivoriano a Milano procedono a rilento. E già siamo arrivati quasi a metà novembre. Le sirene inglesi continuano a suonare la loro melodia, prefigurando degli scenari che a Milanello nessuno vorrebbe veder avverati: un addio del giocatore a giugno. A parametro zero. Come i suoi ex compagni Donnarumma e Calhanoglu. Ma Maldini ha già pronta la contromossa.

Mercato Milan, Maldini punta Tameze

Ecco che quindi, qualora il “presidente” dovesse davvero decidere di interrompere a giugno – o chissà, anche a gennaio… – la sua avventura in rossonero, il figlio del grande Cesare ha già in mente il nome del sostituto. Un giocatore che, considerando la sua valutazione di mercato, rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio. Che il Milan metterebbe a segno in anticipo bruciando la concorrenza.

Adrien Tameze, il centrocampista ex Atalanta passato dal Nizza al Verona nel settembre del 2020, sta incantando il pubblico scaligero. Le due ultime ottime prestazioni sfoderate contro Juventus e Napoli hanno convinto il dirigente rossonero della bontà dell’operazione. Anche se il patron Setti non è intenzionato a fare sconti sul cartellino, dieci milioni dovrebbero bastare per portare a casa il camerunese.

