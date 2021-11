Altro super ritorno al Barcellona: contratto quasi gratuito

Il Barcellona ha deciso di affidarsi a vecchie glorie per cercare di rialzare le sorti della squadra: dopo Xavi c’è un altro ritorno

Finita l’era Ronald Koeman al Barcellona inizia quella targata Xavi. L’ex centrocampista che per due anni è stato tecnico dell’Al-Sadd, ha deciso di lasciare il Qatar per tornare nel dove è cresciuto e diventato un campione.

L’esordio sulla panchina blaugrana ancora deve avvenire per lo spagnolo, vista la pausa per gli impegni delle Nazionali, così nel frattempo si pianificano i colpi da mettere a segno in chiave calciomercato. Dopo di lui un altro ex potrebbe tornare, addirittura quasi a titolo gratuito.

Barcellona, torna anche Dani Alves: contratto quasi gratuito

Leggendo i nomi che stanno tornando al Barcellona i ricordi vanno subito agli anni d’oro del club blaugrana che vinse di tutto. Adesso però è passato qualche anno e queste leggende tornano per dare una mano alla squadra a rialzarsi. Il primo a tornare nel club catalano è stato Xavi, ma non a centrocampo, bensì come allenatore.

Oltre allo spagnolo sembrerebbe pronto a tornare un altro giocatore storico del club blaugrana, ovvero DaniAlves, attualmente svincolato. Il brasiliano settimane fa si è offerto di dare una mano al Barcellona, e questo aiuto sembrerebbe essere stato accolto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘AS’, Dani Alves sarebbe a un passo dal ritorno in Catalogna, e il contratto sarebbe quasi gratuito. Un amore sconfinato per dei colori che porta due leggende a rispondere subito presente in un momento di difficoltà.