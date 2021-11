Calciomercato Milan, addio e colpo super in Serie A | Maldini supera tutti

Il Milan ha tutta l’intenzione di battere la concorrenza sul calciomercato per assicurarsi l’attaccante. Maldini è pronto a superare le altre big in lizza per il ragazzo

Il Milan non molla la presa in campionato, anzi. I rossoneri hanno tutta l’intenzione di restare fino alla fine in vetta alla classifica. Per questo, Paolo Maldini guarda (con oculatezza) anche al calciomercato, in modo da rinforzare la rosa.

Tanti i nomi in ballo che potrebbero puntellare la squadra, ma in particolare un profilo offensivo potrebbe fare particolarmente comodo a Stefano Pioli. Stiamo parlando di Jeremie Boga. È vero, il calciatore del Sassuolo è andato a corrente alternata nelle ultime stagioni. È vero anche che nell’uno contro uno ha dimostrato di essere uno dei calciatori più temibili dell’intero campionato. Nella programmazione del Milan e nella composizione della rosa, il neroverde potrebbe essere elemento prezioso per completare lo scacchiere offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Asse Milan-Juventus a parametro zero: il piano anti-Inter

Calciomercato Milan, il piano di Maldini per l’attacco: l’assalto a Boga

Il Milan, inoltre, ha le idee ben chiare in attacco e sceglie quali siano gli elementi su cui puntare nel prossimo futuro. Il primo nome sul tavolo è quello di Rafael Leao. Il calciatore si è imposto ancora di più in questa stagione, mostrando qualità tecniche di alto livello e un buon fiuto per il gol. Il Milan ha tutta l’intenzione di blindare il suo gioiello con il rinnovo di contratto. Allo stesso tempo, a dire addio a fine stagione potrebbe essere Ante Rebic, dopo un paio di annate buone ma altalenanti in rossonero. E quindi il nome di Boga a giugno potrebbe tornare buoni per il club rossonero, nonostante una valutazione, quella del Sassuolo, che si aggira ancora sui 30-35 milioni di euro. Maldini ora ha intenzione di mettere la freccia e superare la concorrenza di Atalanta, Roma e club esteri che da tempo seguono il calciatore.