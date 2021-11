Asse Milan-Juventus a parametro zero: il piano anti-Inter

Potrebbero indirettamente incrociarsi i destini delle tre grandi storiche del calcio italiano anche in sede di calciomercato. Il ‘piano’ che escluderebbe l’Inter

Il mercato dei futuri parametri zero inizia già ad infiammarsi nonostante manchino ancora diversi mesi. In particolare Inter, Milan e Juventus per motivi diversi potrebbero metter mano a quei calciatori il cui contratto non dovrebbe essere rinnovato ed è attualmente in scadenza a giugno 2022. In questi casi muoversi con le giuste tempistiche può fare la differenza. Lo sa bene Beppe Marotta, che già da tempo aveva messo nel mirino il centrale tedesco Matthias Ginter, classe 1994 che non dovrebbe prolungare col Borussia Moenchengladbach.

Il teutonico farebbe comodo ai nerazzurri vista la sua capacità di giocare in diversi ruoli che gli consentirebbe un facile adattamento alla retroguardia a tre. Eppure proprio l’ingombrante presenza delle rivali Juventus e Milan potrebbe sparigliare le carte in tavola.

Calciomercato Inter, il piano che coinvolge Juventus e Milan: restyling in difesa

Ai nerazzurri piace dunque da tempo Ginter a parametro zero per la prossima estate, ma potrebbe soffiarglielo proprio il Milan che deve sempre far fronte ad un’altra situazione relativa ai contratti. Raiola, al netto dei tentativi per il rinnovo, potrebbe spingere Romagnoli alla Juventus a costo zero, e il Milan sarebbe così inevitabilmente costretto a correre ai ripari sondando il mercato con un nuovo difensore. In quel caso potrebbe rivelarsi utile proprio Ginter, nel pieno della maturità calcistica, con la giusta esperienza ed in grado sia di agire da centrale che in emergenza da terzino destro.

Resterebbe così sullo sfondo l’Inter, impossibilitata a spendere cifre importanti vista la situazione attuale. I nerazzurri, che per primi lo avevano seguito, rischiano dunque di restare tagliati fuori dalla corsa a Ginter che dal canto suo non rinnoverà col Borussia.