Juventus, Allegri sempre nell’occhio del ciclone: “È una delusione”

Non c’è pace per Massimiliano Allegri, che nonostante la vittoria contro la Fiorentina continua a ricevere critiche: nuovo attacco al tecnico

La Juventus potrebbe finalmente aver cambiato passo, e si lancia all’inseguimento di Napoli e Milan in testa alla classifica. Infatti le vittorie contro Zenit, in Champions League, e Fiorentina nell’ultima giornata di campionato, potrebbero aver finalmente fatto ingranare la marcia giusta ai bianconeri.

Nel frattempo però per Massimiliano Allegri sembrerebbe non esserci pace, visto che le critiche nei suoi confronti non si fermano. Arriva un altro attacco per il tecnico bianconero, questa volta dal giornalista Amedeo Goria, che si dice deluso da lui.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, Goria critica Allegri: “È una delusione. Milan superiore al Napoli”

La Juventus riesce finalmente a mettere a segno due vittorie consecutive, dando importanti segnali di ripresa. Nel frattempo però le critiche a Massimiliano Allegri non si fermano, anche se le colpe non vengono date tutte a lui. Questa volta a intervenire sulla situazione Juventus è il giornalista Amedeo Goria, che ai microfoni di ‘1 Football Club’ di ‘ 1 Station Radio’ ha affermato:

Leggi anche >>> Juventus, il top player criticato: “Non è importante, sbaglia tanto”

“Allegri è una delusione, ma non è colpa sua. La rosa della Juventus non è più quella di un tempo, hanno anche dovuto dire addio a Ronaldo e l’anagrafe avanza. Speriamo sia l’anno buono per la Champions. Però occhio ai bianconeri che hanno le potenzialità per rimontare in classifica”. Proprio sulla questione scudetto rivela: “Il Milan è una corazzata che riesce a venire fuori bene dai momenti difficili, come nel derby. Il Napoli invece ha una rosa meno ampia, con alternative inferiori. Ma ha tante idee e un bravo Spalletti”.