Juventus, il top player criticato: “Non è importante, sbaglia tanto”

La Juventus non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi: discorso diverso per la Champions League con vittorie convincenti, criticato il big

La pausa Nazionale è arrivato al momento giusto per la Juventus, che vuole ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni. Tanti bianconeri, però, hanno risposto alle convocazioni delle rispettive selezioni, ma Allegri ha tanto tempo a disposizione per studiare le prossime mosse.

Ai microfoni di Radio Radio l’ex difensore della Nazionale italiana, Fulvio Collovati, ha svelato il suo punto di vista su Leonardo Bonucci come difensore: “Per Damascelli Bonucci non è un difensore importante? La penso come lui: la parola difensore implica che devi difendere il tuo territorio”.

Juventus, la differenza tra attacco e difesa di Bonucci

Poi ha elogiato lo stesso centrale bianconero per quanto riguarda le sue caratteristiche primarie: “Indubbiamente è ottimo quando imposta, ma spesso gira le spalle e un difensore non deve mai farlo di fronte ad un avversario. è la mia opinione: noto quello che vedo. Lui allunga la gamba e si gira: è l’impostazione tecnica sbagliata, una postura che non è quella corretta per un difensore”.

Ora Bonucci sarà protagonista con la maglia della Nazionale italiana nel match decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali: venerdì sera all’Olimpico gli azzurri sfideranno la Svizzera per conquistare il pass alla Coppa del Mondo in programma in Qatar nel dicembre 2022.

Ora la Juventus dovrà sistemare la retroguardia per evitare di prendere gol in vista delle prossime sfide di campionato. Allegri è sempre più convinto di proseguire su questa strada dopo gli ottimi risultati collezionati in Champions League, differenti da quelli della Serie A.