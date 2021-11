L’Inter ora ci ha preso gusto: non solo Onana, altro colpo gratis

Occasione gratis per l’Inter: il calciatore conferma che il rinnovo non è vicino e apre all’addio, i nerazzurri potrebbero approfittarne

E’ la frontiera del nuovo calciomercato: il parametro zero. Ormai sempre più calciatori arrivano in scadenza di contratto e decidono di cambiare squadra, liberi da vincoli con gli attuali club. Ne sa qualcosa ad esempio il Milan che ha visto andare via in rapida successione Donnarumma verso il Psg e Calhanoglu verso l’Inter.

Proprio i nerazzurri hanno davanti la questione Brozovic, in scadenza di contratto a giugno 2022, ma anche in entrata sono molto attenti alle occasioni a parametro zero. Si parla, ad esempio, di una trattativa in dirittura di arrivo con Onana, a fine contratto con l’Ajax. E proprio dai Lancieri potrebbe arrivare una nuova occasione gratis.

Calciomercato Inter, Mazraoui apre all’addio: occasione gratis

Oltre ad Onana l’Inter potrebbe piazzare un altro colpo a parametro zero. Il nome è quello di Mazraoui, esterno destro dei Lancieri in scadenza di contratto nel 2022. Il marocchino, con passaporto olandese, ha parlato nei giorni scorsi della sua situazione, aprendo ad un cambio di squadra: “Stiamo trattando ma bisogna capire cosa viene fuori: più passa il tempo e più è difficile – le sue parole -. Sono all’Ajax da 17 anni e ad un certo punto c’è la voglia di fare un passo in avanti. Non dico che accadrà quest’anno, ma neanche tra molte stagioni”.

Insomma, l’addio non è escluso e l’Inter potrebbe essere la destinazione del 23enne. Del resto i nerazzurri hanno seguito Mazraoui in passato e Dumfries, che occupa lo stesso ruolo, finora non ha convinto appieno. Marotta dovrà però vedersela anche con Roma e Napoli, altre due italiane che stanno seguendo la situazione relativa al marocchino. Idea per il prossimo anno ma chissà che per sbaragliare la concorrenza un tentativo non possa essere fatto già a gennaio…