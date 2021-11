Supercoppa, scelta UFFICIALE riguardo la sede di Inter-Juventus

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha stabilito data e luogo della Supercoppa Italiana, che vedrà affrontarsi Inter e Juventus in un caldissimo Derby d’Italia

Dopo innumerevoli proposte, ed altrettante indiscrezioni, finalmente le riserve sono state sciolte. La Supercoppa Italiana, che vede sfidarsi la vincitrice del campionato di Serie A 2020/21 e la vincitrice della passata edizione della Coppa Italia, si svolgerà a San Siro. La data stabilita è quella del 12 gennaio 2022. La scelta di un giorno infrasettimanale non è apparsa casuale, come illustriamo di seguito.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno di fiamma per la Juventus: Arthur ‘regala’ il rinforzo

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

È arrivata la decisione definitiva da parte della Lega in merito alla sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Dopo le tante discussioni, il Consiglio di quest’oggi ha stabilito una data che consentirà ad entrambe le compagini di non saltare alcuna giornata di campionato. Si proseguirà regolarmente con il calendario stabilito ad inizio stagione. Senza i tanto temuti stravolgimenti.

Inter-Juventus, il comunicato ufficiale sulla Supercoppa

“Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi questa mattina in videoconferenza, ha deliberato all’unanimità che la Supercoppa Italiana 2021 si disputerà allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il trofeo, giunto alla 34ª edizione, si giocherà in Italia per la 23ª volta, a fronte delle 11 Coppe assegnate all’estero. Lo stadio milanese detiene il record di Finali disputate e si appresta ad ospitare la Supercoppa per la 12ª volta nella storia della competizione”, si legge nella nota.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Antonello sul rinnovo: “Ci sono delle riflessioni in corso”

“La partita, in programma mercoledì 12 gennaio 2022, vedrà affrontarsi l’Inter, vincitore della Serie A TIM 2020/2021, e la Juventus, che si è aggiudicata la TIMVISION CUP della scorsa stagione”, conclude il Consiglio di Lega.