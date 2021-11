Calciomercato Juve, addio all’obiettivo e niente cessione: i dettagli

La Juventus continua a lavorare in vista della sessione invernale tra acquisti e cessioni da urlo: doppia beffa per i bianconeri

Dopo un inizio non troppo convincente in campionato, la Juventus è al lavoro per arrivare a nuove soluzioni per gennaio. La rosa bianconera va puntellata in qualche reparto in maniera specifica in vista del girone di ritorno.

Sul punto di dire addio ci sarebbe anche il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, che continua a stare fermo per infortunio. Per lui è stato vicino anche il ritorno in Premier League, ma il Newcastle potrebbe allentare la presa per fiondarsi sull’altro obiettivo di mercato della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Mendes alla regia del super scambio Milan-City: sì di Guardiola

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juve, van de Beek nel mirino del Newcastle

Come svelato dal tabloid “The Mirror” nel mirino del club inglese ci sarebbe il centrocampista olandese, classe 1997, del Manchester United, Donny van de Beek. Quest’ultimo resta un obiettivo di assoluto valore con il suo possibile trasferimento ai “Magpies” già a gennaio. La sua voglia di lasciare lo United è davvero tanta visto che non si è espresso al meglio dopo l’exploit con la maglia dell’Ajax.

La Juventus continua a lavorare in vista di gennaio per arrivare ad obiettivi di assoluto valore. Per Ramsey si è parlato anche della possibilità della rescissione consensuale, ma al momento il gallese è tornato a lavorare in gruppo dopo l’ennesimo infortunio muscolare.