Qualificazioni Europei Under 21, Lucca gol trascina gli azzurrini

L’Under 21 di Nicolato espugna Dublno grazie a Lorenzo Lucca, autore del primo gol ed assist-man per il raddoppio di Cancellieri

Lorenzo Lucca torna al gol, e l’Italia Under 21 va. Così si potrebbe riassumere il match del Tallaght Stadium di Dublino, nel quale la formazione azzurra si è imposta sui pari età irlandesi. Con questa vittoria l’Italia conferma la propria leadership virtuale nel Gruppo 5: gli azzurrini sono infatti sì secondi dietro la Svezia con un punto in meno (13 contro 14), ma hanno anche disputato una gara in meno rispetto alla formazione scandinava.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nel mirino finisce il giustiziere di Mourinho!