Juventus, caso Ihattaren: spunta un retroscena inaspettato

Continua a tenere banco il caso Ihattaren in Serie A, dopo che il giocatore è scomparso per qualche giorno: spunta un retroscena

Acquistato in estate dalla Juventus, Mohamed Ihattaren è stato girato subito in prestito alla Sampdoria per avere maggiore spazio. Su di lui le aspettative sono da subito state molto alte, anche se l’olandese non ha mai visto il campo con i blucerchiati.

Negli ultimi giorni è spuntato un caso su Ihattaren, che dopo aver preso un permesso ed essere volato in Olanda aveva fatto perdere le tracce di sé per un paio di giorni. Il giocatore sembrerebbe essere in forte difficoltà psicologica, tanto che sarebbero circolate ipotesi di un addio al calcio a soli 19 anni, poi smentito. Spunta però ora un retroscena con il PSV che potrebbe averlo condizionato.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Caso Ihattaren, nuovo retroscena: rinnovo col PSV decisivo

Continua a preoccupare la situazione legata a Mohamed Ihattaren, giocatore acquistato dalla Juventus in estate e girato in prestito alla Sampdoria, dove non ha mai giocato. Attualmente il giocatore olandese starebbe passando un periodo difficile e ha chiesto un permesso per volare in Olanda.

Leggi anche >>> Furia Allegri: reazione a sorpresa prima del cambio

Nel frattempo ai microfoni di ‘Voetbal International, il giornalista Marco Timmer svela un retroscena: “Il PSV ha impiegato un anno a rinnovare il contratto di Ihattaren e questo avrebbe fatto andare improvvisamente tutto storto. Da quel momento ha deciso di ammutinarsi, andava a giocare a futsal senza permesso e si è anche infortunato, e il PSV l’ha scoperto”. Dunque una situazione difficile quella del diciannovenne olandese dalla quale venire a capo.