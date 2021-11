Furia Allegri: reazione a sorpresa prima del cambio

Furia Allegri prima del cambio di Bentancur: le immagini mostrano la rabbia del tecnico vista la mancanza di attenzione

Le ultime giornate di campionato non sono state semplici per la Juventus, che ha perso diversi punti e ha visto allontanare la vetta di ben quattordici lunghezze. I bianconeri sono ora a -14 da Napoli e Milan e serve duro un duro lavoro per provare a risalire e avvicinarsi giornata per giornata.

Juventus, Allegri furioso con Bentancur prima del cambio

Secondo Massimiliano Allegri, la perdita di così tanti punti è arrivata anche per mancanza di attenzione e concentrazione. Nelle ultime ore infatti è spuntata un’immagine dell’allenatore bianconero che si infuria con Rodrigo Bentancur dopo il gol contro la Fiorentina in quanto non si accorge che è arrivato il suo momento di entrare.

Il tecnico lo ha richiamato da bordocampo e successivamente è andato a prenderlo con forza per avvisarlo del cambio. Una mossa che lancia un segnale, ovvero quello di tenere sempre alta l’attenzione anche quando si è fuori dal campo.

Queste sono tutte piccolezze che la Juventus potrebbe aver pagato e per questo ora non c’è più la tolleranza di prima: serve dare il massimo ed essere concentrati in ogni partita.