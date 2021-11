Calciomercato Juventus, l’obiettivo sfuma ma ‘libera’ Jorginho: la chiave

Calciomercato Juventus, possibile svolta per i bianconeri: l’addio a un obiettivo può favorire l’arrivo di Jorginho

La Juventus osserva con attenzione il mercato per trovare rinforzi nelle prossime sessioni. Non si guarda solo a gennaio, quando si cercherà di regalare ad Allegri innesti utili per l’immediato, ma anche al futuro e a ciò che accadrà in estate, per provare a costruire le basi di un nuovo ciclo importante. Gli obiettivi sono diversi, in varie zone del campo, ma una delle zone in cui la dirigenza bianconera è chiamata a intervenire è sul centrocampo, dove rispetto agli anni d’oro sembra mancare qualcosa. In tal senso, può esserci un ritorno di fiamma improvviso per Jorginho, già seguito in passato.

Calciomercato Juventus, occasione Jorginho grazie a Tchouameni

Non è un mistero che i bianconeri abbiano sondato il terreno per il regista della Nazionale. Potrebbe essere lui il giocatore adatto per dare una svolta alla manovra della squadra di Allegri, il suo possibile approdo a Torino non si riferisce all’immediato ma alla prossima sessione estiva. Il tutto potrebbe avvenire grazie a un altro obiettivo bianconero, ossia Tchouameni.

Per il giovane francese, il Chelsea sembra disposto, in estate, ad accontentare le richieste del Monaco, pagando i 40 milioni desiderati dal club del Principato. Il nuovo innesto di fatto allontanerebbe Jorginho da Stamford Bridge, oltretutto a prezzo di saldo visto che a giugno sarebbe a un anno dalla scadenza. Con una cifra tra i 20 e i 25 milioni, l’italobrasiliano potrebbe tornare in Serie A.