La Juventus accelera: Allegri chiama l’obiettivo dal Real

La Juventus continua a cercare nuovi rinforzi per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri e proprio il tecnico accelera le operazioni

Pausa per gli impegni delle Nazionali anche per la Juventus, che dopo la doppietta di vittorie messa a segno contro Zenit e Fiorentina, si prepara ad affrontare l’ennesimo tour de force della stagione, e soprattutto il big match contro la Lazio.

Nel frattempo si avvicina anche la sessione invernale di calciomercato, dove sarà possibile prendere accordi con alcuni calciatori in scadenza di contratto a giugno. La Juventus da tempo ha messo nel mirino un giocatore del Real Madrid, per il quale sarebbe intervenuto proprio Massimiliano Allegri ad accelerare le operazioni.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Assalto della Juventus a Isco: Allegri chiama lo spagnolo

Una nuova sessione per i trasferimenti si avvicina e la Juventus lavora per cercare di colmare le lacune all’interno della rosa di Massimiliano Allegri. Ovviamente serviranno nuovi innesti di valore per aiutare i bianconeri, così l’obiettivo potrebbe essere Isco, calciatore del Real Madrid in scadenza di contratto che è da tempo nel mirino juventino e non solo. Infatti sulle tracce dello spagnolo ci sarebbe anche il Milan, che però potrebbe essere tagliato fuori.

Leggi anche >>> Calciomercato Juve, svolta Kulusevski: scambio più cash

Infatti per anticipare la concorrenza però, secondo quando riportato da ‘Defensa Central’, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri avrebbe già avuto qualche contatto con Isco. Dunque Juventus pronta a spingere sull’acceleratore per un colpo a zero che sarebbe di qualità sia in campo che per le casse, visto che potrebbe arrivare a zero.