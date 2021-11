Calciomercato Juventus, nomi nuovi per il centrocampo: le idee suggestive

La Juventus continua a monitorare attentamente nuove soluzioni sul fronte calciomercato: tante idee per il futuro, soprattutto con giovani talenti

Tante idee suggestive in vista del futuro per la Juventus. Il club bianconero continua ad essere protagonista per mettere a segno colpi importanti in vista del futuro.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport nel mirino dei bianconeri ci sarebbe il 21enne del Marsiglia, Boubacar Kamara, mentre i profili nuovi sarebbero quelli di Kouadio Koné di appena 20 anni del Borussia Monchengladbach e di Jens Cajuste 22enne del Midtjylland, che sono monitorati dalla dirigenza torinese.

Calciomercato Juventus, da Kamara a Cajuste: le idee

Per quanto riguarda il centrocampo Boubacar Kamara potrebbe lasciare a zero a giugno la Juventus: il club bianconero potrebbe pensare all’acquisto anticipato sfruttando la sua situazione contrattuale.

Cajuste, invece, è uno dei giovani più promettenti del panorama europeo: di origini statunitensi, è nato nel settore giovanile dell’Örgryte. La Juventus continua a lavorare in vista del futuro prossimo per essere sempre più competitiva anche per quanto riguarda i talenti in circolazione.

Il club bianconero è sempre molto attivo per arrivare a porfili molto interessanti per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Ancora idee suggestive in vista della prossima stagione con i possibili colpi a parametro zero. La Juventus non vuole lasciare nulla al caso anche fuori dal campo dopo un inizio non troppo esaltante in Serie A.