Calciomercato Juventus, assalto al talento | Pronti 50 milioni

In casa Juventus si continuano a seguire diversi profili per l’attacco del futuro: spunta una pista che porta ad un giocatore che ha già fatto faville in Champions League

Sulla bocca di tutti gli operatori di mercato per il presumibile assalto a Dusan Vlahovic, l’oggetto del desiderio di Allegri e della dirigenza, la Juventus non smette di seguire altre piste. Detto già della più che probabile partenza, a fine stagione, di Alvaro Morata, lo staff tecnico starebbe pensando ad profilo che andrebbe a formare il tridente del futuro.

Già perchè Paulo Dybala e Federico Chiesa dovrebbero assolutamente far parte dell’attacco del futuro: rivoluzione sì, ma partendo da alcuni punti fermi. La Joya e l’azzurro saranno confermati, ed accanto a loro potrebbe arrivare un giocatore che già ha impressionato gli osservatori di mercato con le sue prodezze.

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto a Darwin Núñez

Con 8 gol e 2 assist in soli 10 incontri disputati, Darwin Núñez è uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo. Le sue prodezze, tra cui spicca la doppietta realizzata in Champions League contro il Barcellona, non sono passate inosservate. Il Benfica non intende fare sconti sulla valutazione di mercato, fissata a 50 milioni, ma la Juve, secondo quanto riferisce Don Baòn, sarebbe disposta a versare la cifra richiesta.



Stanti le difficoltà di abbassare il cash da destinare alla Fiorentina per l’attaccante serbo infatti, i bianconeri contano, attraverso la cessione di alcuni giocatori con un ingaggio elevato come Rabiot, Ramsey e chissà, forse anche Bernardeschi e McKennie, di raccogliere la giusta cifra da destinare al club lusitano per intavolare una trattativa di mercato.