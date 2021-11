Calciomercato Juve, nuova pedina di scambio: colpo stellare in A

Calciomercato Juve: McKennie ribalta le gerarchie a centrocampo. Super scambio in Serie A: tutte le cifre e i dettagli

Insieme all’ascesa di McKennie e al deludente Rabiot, le ultime partite della Juventus hanno visto calare drasticamente il minutaggio di Rodrigo Bentancur.

Il centrocampista uruguaiano è partito con i gradi di titolare al fianco di Locatelli nei primi mesi della stagione, ma nelle ultime sfide Allegri ha spesso rinunciato all’ex Boca Juniors a vantaggio di McKennie. In generale, il classe 1997 è reduce da stagioni piuttosto difficili e ben al di sotto le aspettative che si erano create dopo le prime annate in bianconero sempre in crescita. Bentancur è involuto e nemmeno la “cura Allegri” sembra funzionare. L’ultima buona versione dell’uruguaiano si è vista con Maurizio Sarri in panchina. E Bentancur potrebbe tornare proprio dal tecnico toscano. Ecco il possibile affare con la Lazio di Lotito. Tutte le cifre e i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Parla Sergio Bermejo: “Mi piacciono Verratti e la Serie A. Ecco dove posso giocare”

Calciomercato Juve, ‘carta’ Bentancur per arrivare a Milinkovic-Savic

Come noto, Sergej Milinkovic-Savic è ormai da anni sul taccuino della Juventus. L’alta valutazione di Lotito ha sempre ostacolata la partenza del centrocampista serbo, e l’unica soluzione per la società bianconera potrebbe essere l’inserimento di contropartite tecniche. La Juve potrebbe così offrire il cartellino di Bentancur per arrivare a Milinkovic: l’uruguaiano è attualmente valutato almeno 30-35 milioni di euro, il serbo il doppio. Servirebbe comunque un importante conguaglio economico da parte dei bianconeri, dimezzato però rispetto alla richiesta iniziale di Lotito. Dal prossimo giugno Milinkovic-Savic potrebbe nuovamente tornare a far parlare di sé in sede di calciomercato.