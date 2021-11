Addio Juventus, Sarri lo vuole subito: bomber in prestito

Un clamoroso risvolto nel calciomercato di gennaio può coinvolgere la Juventus: l’attaccante va via, c’è la Lazio di Sarri

La Juventus di Massimiliano Allegri vive un momento complicato e, nonostante ciò, i due punti rosicchiati nello scorso turno di campionato su Napoli, Milan ed Inter, lasciano un cauto ottimismo per la risalita della ‘Vecchia Signora’ in Serie A. Un inizio di stagione deludente che potrebbe essere raddrizzato anche grazie al calciomercato che, tra gennaio e giugno, può regalare sorprese alla rosa allenata da Massimiliano Allegri. In tal senso, anche la Lazio di Sarri sta muovendo i suoi primi passi. I capitolini vogliono proseguire nel cammino di crescita intrapreso dall’ex allenatore del Napoli ed è per questo che starebbero guardando proprio in casa bianconera per rinforzare, già a gennaio, l’attacco.

Dovrebbe salutare il deludente Muriqi e quindi il club del presidente Lotito avrebbe messo gli occhi su una delle pedine che non sta brillando con la maglia bianconera: Moise Kean. La punta è arrivata sul finire dell’estate, dall’Everton, in prestito. Adesso la Juventus, ed Allegri in particolar modo, avrebbero deciso il destino del promettente classe 2000.

Lazio, occhi su Kean: la decisione di Allegri

Un addio che lo stesso Allegri avallerebbe, visto che il lavoro svolto da Kean fino a questo momento non ha convinto il tecnico livornese.

Può quindi provarci Sarri che ritiene Kean il profilo ideale per affiancare, e soprattutto, sostituire all’occorrenza Ciro Immobile.



Un vice di assoluto spessore, per il quale la Lazio subentrerebbe al prestito formulato dall’Everton pochi mesi fa, con l’idea la prossima estate di trattare l’eventuale riscatto con la società inglese.