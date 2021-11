La Juventus è indietro in campionato e necessita di rinforzi. Allegri ha richiesto il centrocampista ma la società non vorrebbe accontentarlo Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus affronterà Lazio, Chelsea e Atalanta in una settimana. Un crocevia per la stagione degli uomini di Allegri, ancora troppo indietro in campionato. Diverso il discorso in Champions League, dove la sfida di Stamford Bridge decreterà ‘soltanto’ la prima del girone ma non influirà sulla qualificazione agli ottavi, già ottenuta dai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Raiola lo propone: sorpasso su Inter e Milan L’inizio di stagione della Juventus ha messo alla luce i limiti tecnici della rosa. Allegri ha avuto una serie di difficoltà, culminate nelle due sconfitte consecutive con Verona e Sassuolo. L’ottavo posto in campionato (il quarto resta comunque a -4), obbliga la dirigenza a cercare dei rinforzi sul mercato. Le occasioni non mancano, a partire dai giocatori che andranno in scadenza a giugno 2022. Allegri avrebbe individuato un centrocampista per giugno, utile ad alzare l’asticella della qualità in casa Juve. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, divergenze per l’acquisto di Witsel

Tra i giocatori che andranno in scadenza a giugno 2022 c’è Alex Witsel, centrocampista belga in forza al Borussia Dortmund. In queste quattro stagioni in Germania, ha totalizzato 122 partite e 11 gol. Classe 1989, vanta anche un esperienza con lo Zenit in Russia tra il 2012 e il 2017.

Gli ultimi ingaggi a parametro zero della Juve non sono stati convincenti: Rabiot e Ramsey hanno deluso le aspettative. Nonostante ciò, Allegri vuole Witsel per giugno. Secondo le indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, la società non vorrebbe puntare sul belga considerando la sua carta d’identità.